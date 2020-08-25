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25.08.2020 (09:22)

На Кубани военные водолазы ЮВО выполнили подрывные работы под водой

С водолазами инженерно-саперного подразделения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на Кубани, прошло специальное учение по подрыву объекта на дне естественного водоема.

В ходе учения водолазы парами погружались на глубину более 15 метров и выполняли задачи, связанные с разведкой дна с помощью щупа и подводного фонаря, осуществляли поиск и обезвреживание мин, отрабатывали действия при возникновении нештатной, аварийной ситуации.

Связь группы обеспечения с погружаемым водолазом обеспечивалась по двум независимым друг от друга каналам: телефонная кабельная связь, и связь, осуществляемая посредством сигнального линька, – веревки толщиной не менее двух сантиметров.

Погружение водолазов на дно водоема проводилось в водолазном снаряжении СВУ-3 и УВС-50.

Перед учением все военнослужащие сдали зачеты по основам физиологии подводных спусков – влиянию повышенного давления на организм человека при нахождении под водой, правильности выхода с различных глубин, продемонстрировали умение устранять неисправности водолазного снаряжения, оказывать первую помощь тонущим людям.

Справочно:

Снаряжение СВУ-3 относится к типу водолазного снаряжения, работающего по открытой схеме дыхания. Универсальность данного снаряжения заключается в том, что оно может быть использовано в различных вариантах применения – в автономном и в шланговом варианте, при плавании и хождении по грунту.

Усовершенствованное вентилируемое водолазное снаряжение УВС-50 предназначено для выполнения водолазных работ при низких температурах и на глубинах до 60 метров, с увеличенной продолжительностью нахождения под водой. Вес этого снаряжения составляет около 80 килограммов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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