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25.08.2020 (09:20)

Масштабные учения соединений ЮВО в Астраханской области обеспечивают штатные инженерные подразделения

Инженерно-саперные подразделения соединений 58-й общевойсковой армии, дислоцированной на Северном Кавказе, совершили марши комбинированным способом с привлечением железнодорожного транспорта на полигон Капустин Яр Астраханской области для выполнения задач инженерного обеспечения в ходе двустороннего командно-штабного учения мотострелковых соединений из Чечни и Дагестана.

В ходе инженерного оборудования объектов и позиций техники на полигонах применяется весь спектр современных образцов средств инженерного вооружения, оснащения и экипировки.

Инженерная разведка и разминирование проводится с применением новейших средств, в частности, переносных искателей неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М «Коршун», искателей проводных линий управления инженерными боеприпасами ПИПЛ, комплектов защиты сапера ОВР-3.

Также в районах учений оборудованы пункты добычи и очистки воды с использованием станций комплексной очистки СКО-10 и мобильных комплексов доочистки и консервирования воды МККВ-400.

Для устройства электроснабжения полевых подвижных пунктов управления применяются электрогенераторы ЭД-1000 и ЭД-100.

Кроме того, на учении инженерные подразделения проделают проходы и расчистят завалы на маршрутах движения колонн военной техники в назначенные районы.

Для выполнения поставленных задач задействованы специальная техника, в том числе инженерные машины разграждения ИМР-3 оборудованная штатной телескопической стрелой с захватом-манипулятором, путепрокладчик БАТ-2, а также инженерно-саперные подразделения для проведения инженерной разведки применили современные миноискатели «Коршун» и специальные защитные костюмы «Сокол».

В период с 24 августа по 7 сентября проводятся двусторонние КШУ с соединениями ЮВО. На разных этапах розыгрыша тактических эпизодов КШУ принимают участие более 4 тыс. военнослужащих, задействовано более 700 единиц военной техники, в том числе около 20 самолетов и вертолетов. Для ведения разведки с воздуха и видеофиксации действия войск в районах розыгрышей практических действий задействовано около 10 расчетов беспилотных летательных аппаратов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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