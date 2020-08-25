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25.08.2020 (08:35)

Команда Российской Федерации лидирует после первого этапа международного конкурса «Отличники войсковой разведки»

По предварительным итогам первого этапа международного конкурса «Отличники войсковой разведки-2020», который проходит в Новосибирской области, лидирует команда Российской Федерации.

В ходе данного этапа конкурса разведподразделения в полном составе и боевой экипировке десантировались посадочным способом из вертолета «Ми-8» и вышли в назначенный пункт сбора, расположенный в 500 метрах от площадки приземления, соблюдая боевой порядок, маскировку и охранение в условиях возможной встречи с «условным противником».

С пункта сбора российские и иностранные разведчики совершили марш-бросок на 15 км, движение по азимуту осуществлялось только с использованием магнитного компаса, применение других электронных средств навигации и позиционирования строго запрещено.

В завершении первого этапа конкурса разведчики провели засаду с захватом «условного противника» в плен и уничтожением автомобильной техники.

Команда Российской Федерации в марш–броске по труднопроходимой местности установила рекорд, обойдя своих коллег из Белоруссии и Узбекистана. 

Предварительно перед этапом конкурса прошла жеребьевка, в ходе которой была определена очередность прохождения этапа: команда из Российской Федерации первой приступила к прохождению препятствий, за ней выступили команда из Южной Осетии, далее разведчики Республики Таджикистан.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Отличники войсковой разведки
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