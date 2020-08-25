25.08.2020 (07:48)

В ходе проведения МВТФ «Армия-2020» в филиале парка «Патриот» на острове Русский представят образцы военной техники времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода

На ряду с образцами современной и перспективной техники гости форума получат возможность совершить экскурс в историю. Одной из площадок МВТФ станет филиал парка «Патриот» Восточного военного округа на острове Русский. Там развернута экспозиция образцов вооружения времен Великой Отечественной войны и послевоенного периода. Посетители выставки смогут увидеть танки, стоявшие в разные годы на вооружении Советской армии, гусеничные тягачи, бронетранспортёры БТР-80, пусковую установку берегового ракетного комплекса «Рубеж», образцы трофейной техники - всего около 30 боевых машин.

Торжественная церемония открытия Международного военно-технического форума «Армия-2020» во Владивостоке состоится на 33 причале Тихоокеанского флота (Корабельная набережная) 27 августа в 10.00.

Выставочные площадки на корабельной набережной в Доме офицеров флота и в парке «Патриот» будут открыты для посещения жителями и гостями Владивостока с 27 по 29 августа с 10.00 до 18.00.

Выставки на территории военного аэродрома Центральная Угловая и Дальневосточного федерального университета в эти же дни будут работать с 11 до 15 часов.



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