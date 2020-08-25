25.08.2020 (07:43)

Зенитчики и спецназ ЮВО продемонстрируют свои боевые возможности на военно-техническом форуме «Армия-2020» в Краснодарском крае

В Краснодарском крае в филиале парка «Патриот» на базе ракетного соединения ЮВО с 27 по 29 августа пройдет военно-технический форум «Армия-2020» с показом боевых возможностей современного вооружения и военной техники Южного военного округа (ЮВО).

Для статического и динамического показов будет задействовано более 30 единиц военной техники. Дополнительно с уже имеющейся техникой в парке «Патриот» будут представлены ракетный комплекс «Искандер», реактивная система залпового огня «Град», зенитный ракетный комплекс «Бук-М2», гаубицы «Мста-Б» и «Д-30», инженерная машина разграждения ИМР-2, бронеавтомобили и стрелковое оружие.

На специализированной площадке для посетителей будет организована демонстрация боевых возможностей расчета зенитного ракетного комплекса БУК-М2 по приведению в боевую готовность с перегрузкой ракеты в пусковую установку, действия группы разминирования по обнаружению взрывного устройства, эвакуация бронированной техники с поля боя с применением РЭМ-КЛ и высадка из вертолёта Ми-8 разведывательной группы из положения зависания.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» в ЮВО пройдет с 27 по 29 августа на территории филиалов военно-патриотического парка «Патриот» 14 субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также российской военной базы в Армении.

Основными задачами форума являются содействие техническому переоснащению Вооруженных Сил РФ, укрепление сотрудничества ЮВО с предприятиями промышленности и федеральными органами исполнительной власти и патриотическое воспитание молодежи.



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