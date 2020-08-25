25.08.2020 (07:39)

Каспийская флотилия готова к проведению Международного военно-технического форума «Армия-2020» в Дагестане

Применение новейших образцов вооружения и военной техники продемонстрируют военнослужащие Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2020», который пройдёт в Дагестане с 27 по 29 августа с.г.

Гости форума «Армия-2020» смогут увидеть практическое применение более 10 новейших образцов кораблей, судов, катеров, а также боевой и специальной техники. В подготовке экспозиции и практических эпизодов задействовано более 200 военнослужащих ЮВО.

В рамках форума состоится динамический показ, в котором примут участие малые артиллерийские, ракетные корабли флотилии, водолазные, десантные, противодиверсионные, пожарные и спасательные катера, гидрографические корабли, также будут продемонстрированы действия противодиверсионного и поисково-спасательного отрядов.

В статическом показе будут представлены образцы техники войск противовоздушной и противокорабельной обороны, сил специального назначения, военной полиции и береговой артиллерии.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» в ЮВО пройдет с 27 по 29 августа на территории филиалов военно-патриотического парка «Патриот» 14 субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также российской военной базы в Армении.

Основными задачами форума являются содействие техническому переоснащению Вооруженных Сил РФ, укрепление сотрудничества ЮВО с предприятиями промышленности и федеральными органами исполнительной власти и патриотическое воспитание молодежи.



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