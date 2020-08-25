25.08.2020 (07:34)

В армии ВВС и ПВО Восточного военного округа завершается подготовка к форуму «АРМИЯ-2020»

Расчёты военной техники противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и радиолокационных систем радиотехнических войск объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа провели завершавшие тренировки в рамках подготовки к международному военно-техническому форуму (МВТФ) «АРМИЯ-2020».

На МВТФ "АРМИЯ-2020" военную технику войск противовоздушной обороны представят пусковые установки и автономные станции целеуказания современной зенитной ракетной системы С-400, а также ЗРПК "Панцирь-С", а также известная, во многих странах мира ЗРС С-300.

На форуме будут показаны трёхкоординатные радиолокационные станции (РЛС) кругового обзора дежурного режима, РЛС метрового и дециметрового диапазонов радиотехнических полков объединения.

Также, гости форума смогут увидеть комплекс радиоэлектронной борьбы "Краснуха-С4", предназначенный для прикрытия войск и обширных территорий от радиолокационного обнаружения. Рядом с каждой военной техникой будут размещаться информационные стенды с описанием данного образца.

Всего в Восточном военном округе форум состоится в 17 городах и 7 населенных пунктах на территории 9 субъектов РФ от Республики Бурятия до Чукотского автономного округа, на 36 тематических площадках. Впервые мероприятия запланированы в Анадыре и на Курильских островах.

По сравнению с 2019 годом значительно увеличится количество выставочной техники. Всего в рамках статического показа будет задействовано порядка 600 единиц ВВТ, в том числе авиационная техника и новейшие образцы, состоящие на вооружении в соединениях и воинских частях ВВО.

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