25.08.2020 (07:27)

Участникам международного конкурса «Инженерная формула» готовят блюда с национальными особенностями

Питание на Международном конкурсе АРМИ-2020 «Инженерная формула», проходящем на полигоне Волжский в Волгоградской области, организовано с учетом национальных и религиозных кулинарных традиций Народно-Демократической Республики Лаос и Республики Беларусь.

Ежедневно повара инженерных войск Вооруженных Сил России готовят для участников соревнований 4 первых и 4 вторых блюда на выбор, а также 6-7 компонентов в салат-баре, 2 наименования кондитерских изделий, 4 наименования гастрономических изделий и 4 вида фруктов, соки и морсы из различных ягод и плодов.

Специально для военнослужащих Народно-Демократической Республики Лаос в блюда добавляются острые и кисло-сладкие соусы, используется специальный рис и национальные пряности.

Учитывая гастрономические предпочтения белорусских военнослужащих, каждое утро жарятся драники из картофеля.

Организация питания военных инженеров осуществляется по системе «шведского стола». Несмотря на то, что среди столовых приборов присутствуют деревянные палочки, часть военнослужащих Народно-Демократической Республики Лаос охотно пользуется вилками и ложками.

От участников конкурса поступают только положительные отзывы об организации питания и качества приготовления пищи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице