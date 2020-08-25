25.08.2020 (07:16)

Участники международного этапа соревнований «Эльбрусское кольцо-2020» пройдут испытание на горной полосе препятствий

Сегодня в ходе третьего дня международного этапа конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» участникам предстоит проявить мастерство в прохождении горной полосы препятствий – самого сложного испытания конкурса.

Военнослужащие преодолеют спуски и подъёмы по горным склонам, разрушенный мост, ручей по выступающим камням, навесную переправу в виде натянутого троса.

По условиям конкурса все преграды военнослужащие преодолевают в обмундировании и со штатным вооружением.

В ходе первых соревновательных дней участники состязались в ориентировании в горной местности, лазании по горным склонам одиночно и в связках.

В соревнованиях принимают участие более 70 военнослужащих из Российской Федерации и Республики Узбекистан. Все участники чемпионата прошли акклиматизацию в высокогорной местности, необходимую для адаптации организма на высоте более 3500 метров.

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В Кабардино-Балкарской Республике на базе Центра горной подготовки и выживания «Терскол» 23 августа стартовал конкурс на лучшее высокогорное подразделение «Эльбрусское кольцо».

В соревнованиях принимают участие военнослужащие от Узбекистана и России. Российские команды представлены высокогорными подразделениями Воздушно-десантных войск, Южного военного округа, Восточного военного округа и Росгвардии.

Организатор конкурса «Эльбрусское кольцо» – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Эти соревнования имеют военно-прикладную направленность и в международном масштабе проводятся с 2016 года.

Торжественное закрытие состязаний состоится 5 сентября 2020 г. в рамках международного этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

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