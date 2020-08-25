25.08.2020 (07:13)

Ракетчики ВВО выполнили электронные пуски из ОТРК «Искандер» на полигоне в Бурятии

Подразделение ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного на территории Республики Бурятия, приступило к тактическим учениям на полигоне «Дивизионный». Учение продлится несколько дней.

На первом этапе мероприятия военнослужащие отработали действия по сигналу учебной тревоги и совершили марш в район стартовых позиций, где они организовали маскировку пусковых установок. Для организации охраны и обороны позиций ракетчикам было придано мотострелковое подразделение. Военнослужащие успешно отразили нападение диверсионной группы условного противника, а также выполнили задачи по перегрузке ракет и совершили учебные (электронные) пуски со стартовых позиций.

На втором этапе ракетному подразделению предстоит выполнить нормативы по занятию нового района, загрузке ракет на пусковые установки «Искандер», а также совершить маневр на другие стартовые позиции. Военнослужащие ракетного соединения выполнят специальные задачи, как днем, так и в ночное время, в том числе и в условиях применения условным противником химического оружия.

После выполнения задач военнослужащие совершат марш в новый район, где также отработают задачи по организации связи с вышестоящим командованием, охраны и обороны, а также маскировке и инженерному оборудованию позиций.

Подобные учения проходят с целью совершенствования профессиональных навыков расчетов. Также, ракетчики оттачивают умения ориентироваться в сложной тактической обстановке, приближенной к боевой, так как от действий каждого военнослужащего зависит успех выполнения задачи всего ракетного соединения.

Всего в учении приняли участие более 200 военнослужащих и было задействовано свыше 40 единиц боевой и специальной техники.

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