25.08.2020 (07:03)

Современные образцы вооружения покажут на военно-техническом форуме ВВО в Чите

На предстоящем военно-техническом форуме «Армия-2020» в Чите, на площадке в «парке Победы» будут продемонстрированы современные образцы вооружения и военной техники, в том числе не так давно поступившие в соединения и воинские части Восточного военного округа (ВВО).

Помимо боевых машин пехоты, танков и бронетранспортеров посетители форума увидят образцы специальной техники ракетных войск и артиллерии, в частности, четырехосный КамАЗ-63501 «Медведь» с прицепной колесной гаубицей «Мста-Б», пусковую установку и транспортно-заряжающую машину оперативно-тактического комплекса «Искандер».

В рамках статического показа будут представлены современные автоматизированные комплексы связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ): радиостанция на базе бтр-80 «Артек», мобильный комплекс радиосвязи на базе автомобиля «Тигр», а также новейший оперативно-тактический комплекс РЭБ «Палантин».

На одной из экспозиций состоится показ техники материально-технического обеспечения войск. Специалистами МТО будет развернута уникальная модульная кухня, а также показана работа четырехосного топливозаправщика АТЗ-12 на базе КамАЗа.

Также, на форуме пройдут выставки оружия, приборов и экипировки, состоящих на вооружении в частях ВВО. Гости мероприятия смогут увидеть новейший автомат АК-12 с прицельным приспособлением, оптические приборы ночного видения, а также образцы холодного оружия, в том числе нож «Басурманин» и стреляющий нож разведчика.

Военно-технический форум в столице Забайкальского края пройдет с 27 по 29 августа. В нем примут участие порядка 300 военнослужащих, будет задействовано около 100 единиц современного вооружения и военной техники.

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