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25.08.2020 (06:54)

В соединение связи Амурской общевойсковой армии ВВО поступила новая техника связи

В соединение связи Восточного военного округа,  дислоцированное в Амурской области, поступила партия новой техники связи.

Командно–штабная машина (КШМ) нового поколения  на базе автомобиля повышенной проходимости КамАЗ-5350 предназначена для обеспечения управления подразделениями в сложных климатических условиях и в условиях постановки преднамеренных помех в радиосетях и радионаправлениях в автоматизированном и неавтоматизированном режимах.

С использованием данной КШМ можно устанавливать связь по закрытым интернет-каналам и осуществлять топографическую привязку через различные спутниковые системы.

В новых машинах значительно улучшена эргономика: внутри стоит система кондиционирования воздуха и обогрева, более удобными стали места для работы и отдыха военнослужащих.

Благодаря установленной аппаратуре новейшего поколения, а также радиосредствам серии «Акведук»,  автоматизированные рабочие места КШМ  оборудованные ЭВМ, позволяют экипажу успешно решать задачи по формированию и выдаче сигналов боевого управления, сбору и обработке информации о выполнении поставленных задач, изменениях оперативно-тактической обстановки, боевого состава своих войск и сил противника.

До конца текущего года в соединения и части связи Амурской общевойсковой армии планируется поставка еще нескольких образцов данного типа техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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