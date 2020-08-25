25.08.2020 (06:43)

В Приморье прошли крупные стрельбы артиллерийских соединений ВВО

В рамках проведения лагерного сбора с ракетно-артиллерийскими подразделениями в общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) состоялись крупные стрельбы.

По замыслу учения, на полигоне «Сергеевский», артиллеристы совместно с ракетчиками выполнили ряд огневых задач по поражению атакующих бронетанковых и мотопехотных подразделений условного противника, а также произвели площадные залповые стрельбы. Стрельба велась из орудий прямой наводкой, с открытой огневой позиции.

К огневой тренировке привлекалось порядка 500 военнослужащих. Также, артиллерийские подразделения были представлены расчетами реактивных систем залпового огня «Ураган», 152-ми самоходными гаубицами «Мста-С», самоходными пушками «Гиацинт-С» и минометами, в общей сложности порядка 60 единиц военной техники. Они создали на пути условного противника, непроходимую зону заградительного огня, тем самым остановив его атаку, а ракетчики не допустили подход резервов.

Личный состав артиллерийских подразделений Приморской общевойсковой армии ВВО поразил порядка 500 мишеней и был оценен на «хорошо».

Кроме того, в рамках боевых стрельб артиллерийские подразделения состязались между собой в скорости и точности выполнения учебно-боевых задач.

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