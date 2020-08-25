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25.08.2020 (06:35)

Артиллеристы Амурского общевойскового объединения ВВО в ходе учения применили тактику «переменной огневой точки»

Артиллеристы общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области, во время полевого выхода на полигоне «Трехречье», при отработке действий в обороне применили тактику «переменной огневой точки».

По замыслу тренировки, разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата (БпЛА) разведчики обнаружили наступление значительно превосходящих сил условного противника.

С целью сдержать наступающего условного противника, расчеты 120 мм минометов «Сани» заняли оборону. При этом для введения противника в заблуждение, в отношении количества орудий и системы ведения огня, оборудовали в 5-6 раз большее количество основных и запасных огневых точек. Расчеты орудий вели бой последовательно с нескольких позиций в определенном порядке и интервалов времени.

Для отработки мероприятия было привлечено около 200 военнослужащих и более 50 единиц техники. Применялись поступившие на вооружение усовершенствованные БпЛА «Элерон» и разведывательные комплексы «Стрелец».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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