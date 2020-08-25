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25.08.2020 (06:22)

Военные инженеры танкового соединения ВВО получат новую специальную технику

На вооружение инженерных подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в ближайшее время поступит партия новой инженерной специальной техники.

Танковое соединение в Республике Бурятия будет усилено кранами - манипуляторами КМВ-10К на базе автомобилей КамАЗ.

Он предназначен для механизации погрузочно-разгрузочных и монтажных работ с опасными грузами.

Кран-манипулятор военного назначения КМВ-10К сочетает в себе грузоподъемное и транспортное средство и при эксплуатации заменяет две машины – кран и транспортный автомобиль. По сравнению с самопогрузчиками кран-манипулятор КМВ-10К обладает более высокими техническими характеристиками, имеет лебедку, обеспечивающую малые скорости опускания и поднятия, что особенно важно при работе с опасными грузами, а также большую грузоподъемность как транспортный автомобиль при перевозке грузов.

Кран-манипулятор оснащен дополнительным пультом управления по радиоканалу, что обеспечивает удобство и безопасность проведения грузоподъемных работ. Максимальная грузоподъемность составляет не менее 4 т, на максимальном вылете стрелы манипулятора – не менее 1,4 т.

Новейшая техника начнет поступать в подразделения в сентябре текущего года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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