25.08.2020 (06:12)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине готовы к проведению военно-технического форума «Армия-2020

Сегодня на аэродроме «Пушистый» состоялась генеральная репетиция открытия Международного военно-технического форума «Армия-2020».

Заместитель командира армейского корпуса Восточного военного округа генерал майор Игорь Тимофеев проверил готовность выставочной площадки к показу гостям и жителям острова Сахалин современных образцов вооружения и военной техники стоящей на вооружении у военнослужащих армейского корпуса Восточного военного округа.

Напомним, что впервые военно-технический форум «Армия-2020» состоится на Курильских островах в городах Курильск и Южно-Курильск.

Все три выставочные площадки уже готовы к принятию посетителей и показу современного вооружения. Помимо этого, подготовлен комплекс культурно-развлекательных и спортивно-массовых мероприятий, на которых для посетителей форума выступят творческие коллективы Сахалинской области, любой желающий сможет поучаствовать в соревнованиях по гиревому спорту, пострелять из пневматической винтовки, преодолеть полосу препятствий и попробовать свои силы в перетягивании каната. О военной службе на острове Сахалин, расскажут военнослужащие армейского корпуса, для желающих поступить на военную службу по контракту, будет развернут мобильный пункт отбора граждан.

Открытие военно-технического форума «Армия-2020» состоится на аэродроме «Пушистый» о. Сахалин, а также ещё на двух выставочных площадках в городах Курильск и Южно-Курильск. Продляться мероприятия форума три дня, с 27 по 29 августа.



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