25.08.2020 (05:43)

Индивидуальные соревнования экипажей боевых машин десанта пройдут в ходе второго этапа конкурса «Десантный взвод»

Во вторник на Международном этапе конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящий в рамках «АрМИ-2020» в Псковской области состоится второй этап, в котором будут соревноваться лучшие экипажи боевых машин, в том числе из России, Китая, Белоруссии, Алжира и других стран.

По условиям конкурса, экипажам, в составе командира боевой машины, наводчика-оператора и механика-водителя, после принятия старта предстоит преодолеть противотанковый ров, макет колейного моста, место остановки на подъеме, колейный проход в минно-взрывном заграждении, проход между столбами на спуске, участок маневрирования, косогор, огненную полосу и брод. За прохождение каждого препятствия с нарушениями, указанными в положении о Конкурсе начисляются дополнительные 30 секунд штрафного времени.

Кроме того, на каждом круге экипажам предстоит поразить мишени из вооружения боевых машин: БМП (бронеавтомобиль), появляющаяся три раза по 30 сек. и расположенная на разных рубежах, имитирующая движение цели (приближение, удаление) на дальностях 1400 м, 1500 м и 1600 м, для стрельбы из 30-мм автоматической пушки, а также цель - ручной противотанковый гранатомет, появляющаяся три раза по 30 сек. и расположенная на разных рубежах, имитирующая движение цели (приближение, удаление) на дальностях 500 м, 600 м, 700 м для стрельбы из спаренного пулемета.

Все команды, готовящиеся выйти на старт этапа, полны решимости показать высокий профессионализм и отличные результаты.

Особенностью нынешнего конкурса является тот факт, что китайские десантники, впервые за 6 лет проведения соревнований, выступят на российских боевых машинах десанта БМД-2.

По результатам соревнования, экипажи боевых машин примут старт в гонке преследования, которая состоится уже в четверг.

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