25.08.2020 (04:49)

На военно-техническом форуме «Армия-2020» в Республике Бурятия впервые состоится динамическая демонстрация бронеавтомобиля «Тигр-М»

Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) впервые подготовили для жителей города Улан-Удэ динамическую демонстрацию бронеавтомобиля «Тигр» в рамках проведения военно-технического форума «Армия-2020», который пройдет на четырех площадках Республики Бурятии.

Военнослужащие продемонстрируют гостям мероприятия ходовые способности автомобиля «Тигр-М» с повышенной проходимостью, расскажут его технические характеристики. Так же динамическая демонстрация ожидается на БТР-80.

Напомним, в городе Улан-Удэ демонстрация вооружения и военной техники с насыщенной развлекательной программой состоится на аэродроме «Восточный» и впервые в поселке «Сосновый Бор», на центральной площади города Кяхта, на территории военного городка мотострелкового соединения ВВО.

В ходе форума, жители и гости Республики Бурятия ознакомятся с современными образцами вооружения и военной техники Восточного военного округа. Всего в статическом показе будет представлено около 60 единиц боевой и специальной техники, в том числе 9 новейших образцов.

На площадках будут выставлены оперативно-тактический комплекс «Искандер-М», танк Т-72-Б3, станция радиопомех «Ртуть-БМ», «Инфауна», зенитные ракетные комплексы «ТОР-М-2У», «Бук-М2», «Стрела-10», реактивная система залпового огня «Торнадо-Г», бронеавтомобили «Рысь», «Тигр», самоходная артиллерийская установка «Мста-С», БТР-82А.

Кроме того, гостей будет ждать культурно-художественная программа с привлечением творческих коллективов соединений и воинских частей Улан-Удэнского и Кяхтинского гарнизонов. На площадке будут развернуты мобильные пункты отбора на военную службу по контракту. Военнослужащие материально-технического обеспечения угостят посетителей форума «солдатской» кашей и горячим чаем. Проведение форума «Армия-2020» одновременно на всех площадках запланировано 28-29 августа текущего года с 10:00 до 16:00.

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