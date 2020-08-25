25.08.2020 (04:44)

На автодроме в Узбекистане прошла репетиция открытия международного конкурса «Дорожный патруль» АрМИ-2020

На автодроме общевойскового полигона «Кокандский» Минобороны Республики Узбекистан состоялась репетиция открытия международного конкурса «Дорожный патруль» Армейских международных игр – 2020.

Тренировка торжественной церемонии началась с покомандного построения и прохождения торжественным маршем, затем представители вооруженных сил Республики Узбекистан провели тренировочный показ своего выступления.

Торжественное открытие конкурса состоится сегодня вечером 25 августа 2020 г. на полигоне «Кокандский», вблизи города Коканд.

В конкурсе «Дорожный патруль» АрМИ – 2020 будут состязаться представители военной автоинспекции трех стран мира: России, Белоруссии и Узбекистана. Наиболее зрелищные мероприятия конкурса будут проводиться в период с 25 августа по 2 сентября 2020 года.

Международные состязания военных автоинспекторов впервые пройдут на автодроме общевойскового полигона расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан, в 2019 году он проводился на территории Исламской Республики Иран.

Подготовка к соревнованиям проводится с использованием техники и вооружения страны-соорганизатора международного этапа конкурса.

Минобороны Республики Узбекистан предоставила командам вооружение, технику и организовала всестороннее обеспечение проводимых мероприятий.

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