25.08.2020 (04:00)

Курсантские команды из четырёх стран мира дебютировали на международном конкурсе «Безопасная Среда»

Впервые на полигоне «Песочное» (Ярославская область) выступили курсантские экипажи химической разведки из Российской Федерации, Республики Мозамбик, Королевства Камбоджи и Лаосской Народно-Демократической Республики. Будущие офицеры войск РХБ защиты четырёх стран проходят обучение в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.

После сдачи зачётов и выполнения всех нормативов без штрафных баллов курсанты- военнослужащие иностранных государств были допущены до выступления в рамках «Армейских Международных игр-2020». Участие курсантских экипажей позволило не только существенно расширить географический охват, но и более чем в два раза по сравнению с предыдущими годами увеличить количество стран участниц международных соревнований. За всю историю АрМИ в соревнованиях «Безопасная среда» приняли участие военнослужащие из 12 стран.

Впервые в конкурсе участвует сразу девять команд, представляющие Вооруженные силы Российской Федерации, Китайскую Народную Республику, Республику Беларусь, Республику Армения, Социалистическую Республику Вьетнам, Республику Узбекистан, Лаосскую Народно-Демократическую Республику, Королевство Камбоджа, Республику Мозамбик.

«Конкурс «Безопасная среда» является убедительным свидетельством стремления и готовности представленных стран к развитию и совершенствованию своих Вооружённых Сил, укрепления дружбы и сотрудничества между государствами. Убеждён, что все команды на высоком уровне пройдут испытания, в очередной раз подтвердят свой профессионализм, продемонстрируют волю к победе и крепкий командный дух», - заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов, открывая состязания.

Экипажи химической разведки из четырёх стран с минимальным количеством штрафных баллов выполнили 24 норматива по специальной подготовке и радиационной, химической и биологической защите. В соответствии с жеребьевкой, курсанты- конкурсанты состязались между собой, оказавшись на параллельных трассах в трех последних финальных заездах. Они преодолели препятствия, осуществили поиск радиоактивных источников, провели химическую разведку, специальную обработку, прошли огненно-штурмовую полосу.

В ходе индивидуальной гонки водитель разведывательной химической машины РХМ-4 продемонстрировал навыки вождения специальной техники на замкнутом маршруте общей протяжённостью 5 500 метров.

Трассы полигона максимально имитируют зону техногенной аварии. Они оборудованы колейным мостом, колейным проходом в минно-взрывном заграждении, ограниченным проходом, участком экстремального маневрирования.

Соревнования включают в себя три этапа: «индивидуальная гонка», «огневая подготовка» и «эстафета».

На этапе огневой подготовки участники должны продемонстрировать умение вести огонь из различных неудобных положений в ограниченном пространстве, высокую точность при ведении стрельбы из штатного оружия.

В ходе самого зрелищного этапа – эстафеты – конкурсанты должны будут обнаружить «излучение», провести специальную обработку вооружения и техники, а также преодолеть различные препятствия.

Международные соревнования позволят экипажам РХМ-4 продемонстрировать свои навыки на специальном маршруте, оборудованном площадками для отбора проб условно зараженного грунта, найти радиоактивные источники на местности и на технике, определить отравляющие вещества в воздухе и провести специальную обработку техники.

Соревнования завершатся 29 августа.

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