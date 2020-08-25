25.08.2020 (05:00)

Подразделения морской пехоты Балтийского флота на больших десантных кораблях вышли в море

В Военной гавани г. Балтийска подразделения морской пехоты Балтийского флота, которые были подняты по тревоге и совершили марш на технике, провели мероприятия по погрузке военной техники на большие десантные корабли.

Погрузка была проведена в установленное нормативами время на большие десантные корабли «Королёв», «Калининград» и «Минск».

После завершения погрузочных мероприятий корабли с подразделениями и военной техникой морской пехоты на борту вышли в море для совершения перехода в район проведения высадки морского десанта в Ленинградской области. Обеспечение перехода морем десантного отряда на первом этапе осуществили базовые тральщики, которые провели тактическое учение по контрольному поиску мин по курсу движения десантных кораблей. Кроме того, противолодочное прикрытие отряда обеспечили малые противолодочные корабли «Кабардино-Балкария» и «Алексин». К учебному поиску условной субмарины подключился и корвет «Стерегущий», который вместе с десантными кораблями также вышел в море.

После совершения перехода в назначенный район Финского залива военнослужащие морской пехоты флота примут участие в активной фазе учения, которое пройдет на одном из полигонов в Ленинградской области. Также в ходе учения морские пехотинцы отработают действия уничтожению условных незаконных вооруженных формирований с практическим десантированием на десантных катерах.

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