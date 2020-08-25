25.08.2020 (00:17)

Российская команда стала лидером после первого летного дня на Международном конкурсе «Авиадартс-2020»

На Международном конкурсе «Авиадартс-2020» подвели первые промежуточные результаты конкурса.

По итогам проведенных двух летных испытаний «воздушная навигация» и «техника пилотирования» российские летчики завоевали первые и вторые места возглавив общекомандный зачет. Авиационные экипажи из Республики Беларусь по итогам первого летного дня занимают второе общекомандное место.

В ходе первого летного дня конкурсанты выполняли задачи воздушной навигации и техники пилотирования. В частности, во время выполнения полетных заданий конкурсантам предстояло пройти через контрольные точки по маршруту строго в установленное до секунд время, а также выполнить комплекс фигур пилотажа в составе пары, например, «вираж», «горка», «петля Нестерова» и другие.

Международная судейская коллегия оценивала точность выдерживания всех параметров полета, строя, а также качество выполнения всех элементов. В завершении судьи оценивали качество и точность посадки экипажей на взлетно-посадочной полосе.

В Международном конкурсе «Авиадартс-2020» участвуют команды Российской Федерации и Республики Беларусь. Входе конкурса летчикам еще предстоит выполнить воздушную разведку (обнаружение целей в заданном квадрате с указанием координат), и боевое применение по наземным целям (бомбометание, пуски ракет и стрельба из пушек по назначенным мишеням).

В соревнованиях принимают участие более 40 экипажей. Каждая команда выступает на своей авиационной технике. (Задействованы самолеты: Су-35с, Су-30см, Су-25 различной модификации, Як-130; вертолеты: Ка-52, Ми-28н, Ми-24, Ми-8 различной модификации). Зачет будет проводиться в 4 номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, армейская авиация на боевых и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.

На полигоне Дубровичи в Рязанской области для проведения всеармейского этапа конкурса будет представлено около 60 уникальных наземных целей. На территории полигона сформирована мишенная обстановка из 12 типов целей, включающих тактические, стрелковые, бомбардировочные и радиолокационные мишени. Для участников соревнований будут представлены такие мишени, как аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолетов на взлете, зенитные ракетные комплексы на стартовых позициях, танковая рота на марше, мотопехотная рота в районе развернутого командного пункта, комплекс макетов автомобильной техники, объекты инфраструктуры и многие другие.

Конкурс продлится до 5 сентября.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице