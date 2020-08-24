24.08.2020 (23:45)

В Узбекистане стартовал конкурс «Военно-медицинская эстафета»

На горном полигоне Фориш в Джизакской области Республики Узбекистан в рамках VI Армейских международных игр состоялась церемония открытия международных соревнований по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета».

Участников состязаний, в числе которых военные медики из шести стран мира, приветствовал заместитель министра обороны Республики Узбекистан по воспитательной и идеологической работе полковник Хамдам Каршиев. Он пожелал конкурсантам удачи, побед и ярких воспоминаний о пребывании в стране.

«К счастью, несмотря на сложную ситуацию вокруг пандемии коронавируса во всем мире, сегодня Армейские международные игры благодаря надежному военному сотрудничеству, установленному на протяжении многих лет, по-прежнему проводятся, - отметил Хамдам Каршиев. - <…> По инициативе нашего Президента Шавката Миромоновича Мирзиеева, двадцать третьего августа наша страна широко отметила 1040-летие со дня рождения Абу Али ибн Сино (Авиценны), великого и талантливого врача узбекского народа, признанного отцом мировой медицины. Удивительным совпадением является тот факт, что стартующая сегодня Военно-медицинская эстафета проводится именно в эти дни».

В свою очередь руководитель российской команды полковник медицинской службы Владимир Лютов выразил уверенность, что навыки, полученные в ходе соревнований, будут активно внедряться в подготовку военнослужащих различных стран мира. «Ежегодно программа соревнований активно совершенствуется и усложняется, вызывая у зарубежных партнеров повышенный профессиональный интерес, что безусловно расширяет географию стран-участников и продвигает передовой опыт оказания медицинской помощи раненым и пострадавшим военнослужащим», - отметил он.

Под звуки торжественного марша девушки в национальных узбекских костюмах внесли на плац учебного центра Фориш флаги стран-участниц состязаний. В этом году за кубок «Военно-медицинской эстафеты» поборются военные профессионалы из России, Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана, Вьетнама и Палестины, принимающей участие в Армейских международных играх впервые.

Команда Палестины, состоящая из слушателей и курсантов Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова, выступит в состязаниях мужских команд. «Пока мы участвуем в неполном составе, но считаем, что уровень физической и профессиональной подготовки ребят позволят побороться за место на пьедестале в личном первенстве», - рассказал журналистам капитан палестинской команды лейтенант Каис Адави.

В составе российской команды лучшие медицинские специалисты из Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова, 12-го Главного управления Министерства обороны РФ, Западного военного округа и Северного флота.

Участники конкурса и команда судей международных соревнований прошли по плацу горного полигона Фориш торжественным маршем. Для конкурсантов и гостей церемонии выступили курсанты Академии Вооруженных Сил Республики Узбекистан, Центральный военный оркестр Минобороны Республики и узбекские эстрадные исполнители.

Первые состязания команд начнутся уже завтра. На первом этапе военнослужащим предстоит продемонстрировать навыки стрельбы из автомата Калашникова (АК-74) и пистолета Макарова (ПМ).

СПРАВОЧНО:

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств – участников Армейских международных игр.

Конкурс проходит на горном полигоне Фориш (Узбекистан, Джизакская область) в два этапа: «Индивидуальное мастерство» и «Командное первенство» среди женских и мужских команд. Также будет проведен конкурс «Лучший водитель».

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