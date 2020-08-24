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24.08.2020 (23:34)

В Подмосковье прошел первый этап кинологического конкурса «Верный друг»

В 470 учебном центре служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации в Московской области начался отбор лучших участников в ходе первого этапа кинологического конкурса «Верный друг» - Дог-биатлон (индивидуальная гонка).

По правилам первого упражнения - «Дог биатлон», военнослужащим со своими служебными собаками предстоит преодолеть дистанцию в 3200 метров с двумя огневыми рубежами.

Судейская коллегия оценит правильность прохождения маршрута расчетом, его время, а также действия служебной собаки, которая по правилам не должна уходить с маршрута и постоянно находится впереди своего вожатого.

В свою очередь вожатый должен метко стрелять, чтобы не зарабатывать дополнительные штрафные круги и прибавлять дополнительное время к своему результату.

В международном этапе участвует команды военных кинологов из шести стран.

Соревнования среди военнослужащих проходят как в командном, так и в личном зачетах.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Верный друг
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