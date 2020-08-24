24.08.2020 (23:24)
На территории Дворца спорта «Уручье» прошла жеребьевка команд-участниц международного конкурса «Уверенный приём»
На территории Дворца спорта «Уручье» состоялась жеребьевка конкурса «Уверенный прием», который пройдет впервые на территории Республики Беларусь в рамках Армейских международных игр – 2020.
Помимо очередности выступления команд, сегодня были разыгран цвет национальной сборной, а так же комплект пакетов с радиограммами, которые будут использованы в этапах «Уверенный приём» и «Уверенная передача».
По итогам жеребьёвки, за хозяевами соревнований закрепился синий цвет, за Республикой Таджикистан – красный, а Социалистической Республики Вьетнам достался желтый.
Военнослужащие, представляющие Российскую Федерацию, выступят в жилетах зеленого цвета
В ходе пяти этапов воинам-связистам предстоит осуществить на слух с помощью компьютера передачу радиограмм, произвести радиопередачу с помощью вертикального телеграфного ключа, выполнить радиоориентирование, которое также известно, как «охота на лис», пробежать военизированную эстафету, а также показать свою работу на оборудовании IT-структуры.
В конкурсе «Уверенный прием», который стартовал 23 августа, примут участие военнослужащие из четырех стран — Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Социалистической Республики Вьетнам.