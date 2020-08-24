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24.08.2020 (23:24)

На территории Дворца спорта «Уручье» прошла жеребьевка команд-участниц международного конкурса «Уверенный приём»

На территории Дворца спорта «Уручье» состоялась жеребьевка конкурса «Уверенный прием», который пройдет впервые на территории Республики Беларусь в рамках Армейских международных игр – 2020.

Помимо очередности выступления команд, сегодня были разыгран цвет национальной сборной, а так же комплект пакетов с радиограммами, которые будут использованы в этапах «Уверенный приём» и «Уверенная передача».

По итогам жеребьёвки, за хозяевами соревнований закрепился синий цвет, за Республикой  Таджикистан – красный, а Социалистической Республики Вьетнам достался желтый.

Военнослужащие, представляющие Российскую Федерацию, выступят  в жилетах зеленого цвета

В ходе пяти этапов воинам-связистам предстоит осуществить на слух с помощью компьютера передачу радиограмм, произвести радиопередачу с помощью вертикального телеграфного ключа, выполнить радиоориентирование, которое также известно, как «охота на лис», пробежать военизированную эстафету, а также показать свою работу на оборудовании IT-структуры.

В конкурсе «Уверенный прием», который стартовал 23 августа, примут участие военнослужащие из четырех стран — Республики Беларусь, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Социалистической Республики Вьетнам.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Уверенный прием
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