24.08.2020 (21:07)

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков принял участие в круглом столе, посвящённом военному образованию, который прошел на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020»

Военнослужащие армий более 80 государств получают военное образование в российских военных вузах. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков на круглом столе, посвящённом военному образованию, который прошел на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020». «Я должен с удовлетворением отметить, что из года в год растёт востребованность российского военного образования у армий иностранных государств. В настоящее время уже более 80 государств обучают свои военные кадры в наших вузах», - сказал Панков.

Он отметил, что этому показателю Минобороны России превзошло советский уровень.

В настоящее время сеть высших военно-учебных заведений включает 36 образовательных организаций и их филиалов. Среди них три военных учебно-научных центра видов Вооруженных сил, 11 академий и 8 их филиалов, два военных университета, 11 военных училищ и Военный институт физической культуры.

Минобороны РФ перешло на подготовку курсантов и слушателей военных вузов совместно с войсками с учётом сирийского опыта. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков на круглом столе, посвящённом военному образованию, который прошел на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

«Современный опыт применения войск показал необходимость введения для слушателей и курсантов режима подготовки максимально приближенного к войсковому. В этих целях практики и стажировки синхронизированы с мероприятиями оперативной и боевой подготовки войск», - сказал Панков.

По его словам, совместные межвузовские командно-штабные учения и военные игры проводятся на едином театре военных действий с участием подразделений войскового звена.

«Хотел бы подчеркнуть, что реализация новых подходов к подготовке кадров позволила курсантом уже сегодня выполнять учебно-боевые задачи на одном уровне с профессиональными войсковыми специалистами», - рассказал замминистра.

«У нас в этом плане есть удивительные примеры, насколько курсанты успешно выполняли задачи в рамках войсковых учений», - отметил замглавы Минобороны.

По его словам, подготовка в вузах была скорректирована опыта применения войск в Сирии. Замминистра подчеркнул, что при этом личный боевой опыт в Сирии получили начальники и заместители по учебной и научной работе большинства вузов, практически все начальники и преподавательский состав кафедр тактики, оперативного искусства, стратегии и военно-профессиональных дисциплин.

Образовательный процесс в военных учебных заведениях не прерывался ни на один день из-за пандемии, благодаря проведённой несколько лет назад цифровой трансформации образовательных процессов. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков на круглом столе, посвящённом военному образованию, который прошел на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

«Требование сегодняшнего дня - это цифровая трансформация деятельности и в первую очередь военного образования. Мы этими вопросами занимаемся уже продолжительное время. Но особо плотно, целенаправленно, на плановой основе с 2016 года. И именно с этого года мы перевели подготовку слушателей и курсантов во всех военных учебных заведениях на обучение по электронным ресурсам, которые содержат интерактивные 3D модели и видеоматериалы», - рассказал Панков.

По его словам, это показало хорошие практические результаты в условиях выполнения противоэпидемических мероприятий.

«Образовательный процесс в военно-учебных заведениях и довузовских образовательных организациях военного ведомства был оперативно переведен на дистанционный режим, учебный процесс не прерывался ни на один день», - подчеркнул замглавы Минобороны. По его словам, учащиеся в полном объеме освоили учебные программы и успешно завершили учебный год, а выпускники – сдали государственную итоговую аттестацию и выпустились из вузов.

Он сообщил, что также в этом году впервые был осуществлён дистанционный набор слушателей в военные академии. «Компания по приему в довузовские образовательные организации также прошла в дистанционном формате. Для этого было разработано специальное программное обеспечение, которое позволяет для каждого кандидата автоматически формировать уникальное задание, расписание проведения собеседований, а также конкурсные списки», - отметил Панков.

Он также сообщил, что этот опыт будет использоваться в дальнейшем для проведения контрольных образовательных срезов без выезда в образовательную организацию, что увеличит оперативность проверок.

Минобороны РФ начало строже отбирать педагогический состав для военных учебных заведений в этого года, первыми прошли отбор преподаватели Военной академии Генштаба ВС РФ. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков на круглом столе, посвящённом военному образованию, который прошел на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

«Важным направлением нашей деятельности является поддержание высокого уровня профессиональной подготовленности профессорско-преподавательского состава. Это действительно очень важно, так как именно педагог обеспечивает высокое качество подготовки современных офицерских кадров», - сказал Панков.

Он подчеркнул, что в этой связи беспрецедентное внимание стало уделяться отбору офицеров на педагогические должности. "«тбираются самые лучшие офицеры, имеющие богатый жизненный, служебный и боевой опыт. И вот по такой схеме мы провели отбор на должности профессорско-преподавательского состава в Военную академию Генерального штаба ВС РФ. В этом отборе участвовали все заместители министра обороны, главкомы, командующие», - рассказал замминистра.

«Мы полагаем, что такая щепетильность пойдёт только на пользу образовательному процессу, в целом подготовке офицерских кадров», - подчеркнул замглавы военного ведомства.

Он также отметил, что предпочтение отдаётся не просто лучшим офицерам, а офицерам также имеющим склонность к педагогической работе.

«Издревле известно, что хороший мастер своего дела не всегда является хорошим педагогом. И история знает большое количество примеров, когда великие мастера пера кисти и так далее не оставили после себя достойных учеников», - пояснил он.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице