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24.08.2020 (23:19)

Учение Балтфлота и общевойсковой армии на западе России носит плановый характер – командующий ЗВО

Стартовавшее сегодня в Ленинградской и Калининградской областях двустороннее командно-штабное учение с Балтийским флотом и общевойсковой армией носит плановый характер.

«Учение проводится в соответствии с планом подготовки войск ЗВО на учебный год. В ходе учения будет отрабатываться подготовка и применение группировок войск для ведения оборонительных действий, в том числе на море. Целью учения является  повышение уровня готовности и способности органов военного управления, соединений и воинских частей к совместным действиям по обеспечению военной безопасности Российской Федерации на Западном стратегическом направлении. Командиры должны получить практику в планировании и применении войск и сил в оборонительных операциях», - сообщил руководитель учения командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев.

К проведению учения привлечены оперативные штабы органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оперативных групп органов МЧС и МВД России, субъектов Российской Федерации и подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии.

Всего к участию в учении привлечено порядка 6 тысяч военнослужащих, около 1,5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые корабли, самолеты и вертолёты.

 Практические действия органов военного управления и войск (сил) пройдут на полигонах «Правдинский» и «Лужский», а также на морских полигонах в акватории Балтийского моря.

На всех этапах учения будут предприниматься исчерпывающие противоэпидемиологические меры.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Учения
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