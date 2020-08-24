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24.08.2020 (23:14)

Определилась последовательность выступления команд в ходе второго этапа «Десантного взвода - 2020»

Сегодня в ходе брифинга с международной судейской коллегией в штабе конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проводимый в рамках «АрМИ-2020», состоялась жеребьевка команд-участниц для участия в втором этапе конкурса «Индивидуальная гонка на боевых машинах», которая пройдет 25 августа на полигоне Воздушно-десантных войск «Струги Красные» в Псковской области.

По итогам жеребьевки в первом заезде выступят 2 экипажа от Республики Беларусь и один экипаж от Алжирской Народной Демократической Республики. Команда российских десантников примет старт в 4 и 5 заездах.

Всего, в ходе этапа, пройдет 5 заездов, в которых экипажи боевых машин десанта стран-участниц конкурса продемонстрируют мастерство вождения на  трассе танкодрома с 9 препятствиями и огневым рубежом.

Предстоящее соревнование является первым подэтапом состязания, которое продолжится на полигоне «Завеличье» в пригороде Пскова, 26 августа 2020 года.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
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Метки:
АрМИ , Десантный взвод
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