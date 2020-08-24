24.08.2020 (23:07)

В Нижегородской области завершилось тактико-специальное учение артиллеристов танкового объединения ЗВО

В Нижегородской области на полигоне «Мулино» завершилось тактико-специальное учение с военнослужащими отдельной артиллерийской бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа.

В ходе учения экипажи самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» совершили 30 километровый марш в район проведения боевых стрельб. Военнослужащие вели огонь из 152-мм орудий осколочно-фугасными снарядами по мишеням, имитирующим тяжело бронированную технику условного противника. Особенность стрельб стало прицелов 1П23, позволяющих вести огонь прямой наводкой. Мишени находились на расстоянии от 1 до 2 тысяч метров. В ходе стрельб военнослужащие артиллерийской бригады уничтожили более 150 единиц боевой техники условного противника.

Всего в учении приняло участие более 300 военнослужащих и свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельной артиллерийской бригады танкового объединения ЗВО.

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