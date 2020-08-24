24.08.2020 (22:55)

В Подмосковье военнослужащие танковой армии ЗВО провели боевые стрельбы из всего комплекса вооружения танков Т-80У

В Московской области на полигоне «Головеньки» военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели боевые стрельбы в рамках тактико-специального учения.

Танкисты вели огонь из 125-мм пушек танков Т-80У по динамическим мишеням, имитирующих бронированную технику условного противника. Особенностью стрельб стало время появления мишеней, они находились в мишенном поле не более 70 секунд. За это короткое время наводчикам необходимо было обнаружить цели и навести пушки основного калибра.

Командирам танков предстояло уничтожить низколетящие летательные аппараты условного противника на расстояние от 600 до 1200 метров из крупнокалиберных 12,7-мм пулеметов «Корд».

На завершающем этапе учения танкисты совершили 40 километровый марш, преодолев на пути более 20 естественных и искусственных препятствий в том числе брод, противотанковый ров и колейный мост.

Всего в тактико-специальном учении приняло участие порядка 150 военнослужащих и свыше 40 единиц вооружения, военной и специальной техники Кантемировской танковой дивизии танкового объединения ЗВО.

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