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24.08.2020 (22:46)

Расчеты С-400 «Триумф» Западного военного округа сдали нормативы по вождению боевых машин в Астраханской области

На полигоне Ашулук (Астраханская область) в ходе тактического учения с боевой стрельбой, проводимым с зенитным ракетным полком Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа, состоялась сдача зачетов по вождению боевых машин.

Водители пусковых установок, заряжающих машин и автомобильных базовых шасси Камаз, Урал-4320 зенитного ракетного комплекса системы С-400 «Триумф» выполнили на автодроме ряд нормативов по вождению, в числе которых «Змейка», «Коридор габаритный», «Дворик габаритный», «Эстакада тупиковая», а также «Восьмерка габаритная». Действия военнослужащих на маршруте оценивались инструкторами и техническими руководителями полигона.

Перед практической сдачей нормативов участники сдали теоретические зачеты по знанию требований безопасности при вождении крупногабаритных автомобилей.

Сдача водительским составом полка нормативов по вождению боевых машин в рамках тактических учений с боевой стрельбой зенитных ракетных войск, оценивается в ходе непосредственной подготовки к учебно-боевым действиям по отражению ударов воздушного «противника» и влияет на общую оценку за учение.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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