24.08.2020 (22:35)

Более 6 тыс. военнослужащих и 1,5 тыс. единиц бронетехники привлечено к учению на западе России – командующий ЗВО

Сегодня в Ленинградской и Калининградской областях стартовало двустороннее командно-штабное учение с Балтийским флотом и общевойсковой армией.

«Всего к участию в учении привлечено порядка 6 тысяч военнослужащих, около 1,5 тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе боевые корабли, самолеты и вертолёты», - сообщил руководитель учения командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев.

Учение будет проводиться в два этапа. На первом этапе штабами объединений предполагается спланировать, а соединениям и воинским частям осуществить поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооружённых формирований в назначенных районах ответственности, охрану и оборону морских коммуникаций, а также завершить подготовку к боевым действиям и отработать вопросы организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах решениях поставленных задач.

На втором этапе планируется отработать вопросы управления войсками и силами в ходе ведения оборонительных действий и реализации комплекса мер по стабилизации обстановки, поддержания взаимодействия и всестороннего обеспечения.

Практические действия органов военного управления и войск (сил) пройдут на полигонах «Правдинский» и «Лужский», а также на морских полигонах в акватории Балтийского моря.

На всех этапах учения будут предприниматься исчерпывающие противоэпидемиологические меры.

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