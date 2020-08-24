24.08.2020 (22:20)

Иностранные сборные подготовили беспилотные летательные аппараты к первому дню соревнований Международного конкурса АрМИ-2020 «Соколиная охота» в Воронежской области

Расчеты провели обслуживание авиационных комплексов с беспилотными летательными аппаратами и проверили техническую готовность соревновательному этапу, который начнется уже завтра.

Перед началом состязаний судейская коллегия в ходе жеребьевки определит последовательность выступлений участников.

Команда из Беларуси впервые использует на конкурсе стоящие на вооружении МО РБ беспилотные летательные аппараты Supercam 350, способные выполнять полеты на высотах до 5 тыс.м. и продолжительностью до 4,5 часов, а сборная России применит БпЛА «Орлан-10».

Международный конкурс «Соколиная охота» проходит в рамках Армейских международных игр с 23 августа по 5 сентября. Операторы беспилотных авиационных комплексов из России и Беларуси соревнуются в ведении воздушной разведки, корректировке артиллерийского огня, точности обеспечения деятельности наземных подразделений.

Армейские международные игры проводятся в 2020 году в шестой раз. Места проведения конкурса расположены на военных полигонах 5 стран — России, Азербайджана, Армении, Беларуси и Узбекистана.

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