24.08.2020 (22:13)

Российские и китайские десантники делят промежуточное первенство после первого этапа на конкурсе «Десантный взвод»

24 августа текущего года завершился первый этап конкурса по полевой выучке среди десантных подразделений «Десантный взвод», проходящий в рамках «АрМИ-2020», в котором военнослужащие десантировались в составе взвода, осуществили сбор на площадке приземления и совершили марш-бросок на 10 километров.

Всего на старт этапа вышли десантники из 10 стран. Этап был поделен на два подэтапа: «Десантирование в составе взвода, сбор на площадке приземления» и «Марш-бросок на 10 километров».

В первой части этапа лучшее время, с результатом 3 минуты 36 секунд, показала российская команда. Второе время у команды Китайской Народной Республики, с результатом 3 минуты 48 секунд. Третьими стали десантники из Белоруссии, показавшие время - 3 минуты 49 секунд. Все участники, занявшие призовые места на первом подэтапе справились с заданием без штрафных минут.

На втором подэтапе лучшее время показала китайская команда - 44 минуты и 46 секунд. С результатом 47 минут 33 секунды финишировали российские десантники. Третьими стали военнослужащие из Республики Беларусь с результатом 52 минуты 09 секунд.

По итогам первого этапа конкурса «Десантный взвод» первое место разделили десантники Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Третьими идут белорусские десантники.

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