24.08.2020 (21:48)

Сборная команда Белоруссии лидирует после первого этапа конкурса АрМИ-2020 «Полевая кухня»

«Первый этап конкурса «Полевая кухня» Армейских международных игр-2019 стартовал на полигоне Алабино в ходе которого сборная команда Республики Белоруссии показала лучший результат набрав 110 баллов»- сообщил главный судья конкурса «Полевая кухня» подполковник Максим Антонов.

Второе место заняла команда Российской Федерации, набравшая 107 баллов. Треть место заняла командаВьетнам которая набрала 101 балл.

Конкурс «Полевая кухня» проводится для военнослужащих служб обеспечения, которые соревнуются в огневой подготовке, приготовлении пищи и выпекании хлеба.

«Сегодня мы приступили к первому этапу «Полевой кухни» - к боевой подготовке. Команды соревнуются в стрельбе из положения лёжа, расстояние до цели 100 метров, мишень грудная», - рассказал Максим Антонов.

Также он уточнил, что участникам полагается шесть выстрелов, три из которых - пробные.

Конкурс «Полевая кухня» проводится в несколько этапов, следующие из которых полностью кулинарные: «Приготовление блюд по произвольной рецептуре», «Выпечка хлебобулочных изделий по произвольной рецептуре», «Приготовление блюд по установленному меню» и др.

В этом году в конкурсе «Полевая кухня» принимают участие команды военных поваров из, Российской Федерации, Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана.

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