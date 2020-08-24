24.08.2020 (21:30)
24 августа «на полях» Международного военно-технического форума «Армия - 2020» состоялась рабочая встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника А.В.Фомина с командующим Сухопутными войсками Алжирской Народной Демократической Республики генерал-лейтенантом Аммаром Атамниа
Генерал-полковник А.В.Фомин отметил важность российско-алжирского партнерства в оборонной сфере и выразил поддержку усилиям руководства Алжира по стабилизации ситуации в Северной Африке.
Стороны подробно обсудили отдельные проекты военного и военно-технического сотрудничества по линии сухопутных войск, а также наметили пути их реализации.
Стороны дали высокую оценку достигнутому уровеню российско-алжирского взаимодействия в военной области, отметили приверженность к развитию всестороннего сотрудничества.
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