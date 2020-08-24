24.08.2020 (21:34)

Замначальника Генштаба Вьетнамской народной армии генерал-лейтенант Нго Минь Тиен поделился впечатлениями об Армейских международных играх

24 августа на подмосковном полигоне Алабино в ходе конкурса «Танковый биатлон» состоялся заезд экипажей второго дивизиона, в котором принимала участие команда из Вьетнама.

Заместитель начальника Генерального штаба Вьетнамской народной армии генерал-лейтенант Нго Минь Тиен, наблюдавший за заездом вьетнамских танкистов, поделился своими впечатлениями об Армейских международных играх, отметив, что Россия и Вьетанам очень близкие по культуре и духу страны.

«В этом году Россия и Вьетнам отмечают 75-летний юбилей установления дипломатических отношений. Вьетнамская Народная Республика активно участвует и поддерживает Армейские международные игры. Это яркое и масштабное событие, которое направлено на сближение, улучшение отношений между странами и повышение их боевой готовности», - сказал Нго Минь Тиен.

Он также подчеркнул, что в рамках Армейских международных игр участвует много команд, которые имеют сильные Вооруженные силы и традиционно занимают призовые места, такие как Россия и Китай.

«Что касается сборной Вьетнама, то нам, прежде всего, необходимо достичь результатов как в прошлом году. У нас не так много опыта, но мы постараемся сделать все, что от нас зависит». - заявил генерал-лейтенант Нго Минь Тиен, отвечая на вопросы журналистов о целях вьетнамской сборной на АрМИ-2020.

Говоря о перспективах участия вьетнамской сборной в АрМИ-2021, заместитель начальника Генштаба Вьетнамской народной армии отметил: «В перспективе мы рассматривает провести инженерные конкурсы и «Полевую кухню». Если будет принято положительное решение, то мы организуем мероприятие на высочайшем уровне».

Стоит отметить, что экипаж Вьетнамской Народной Республики сегодня финишировал вторым.

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