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24.08.2020 (21:11)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по противодействию терроризму

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие с подразделением противодействия терроризму.

По замыслу занятия диверсионно-террористическая группа совершила нападение на контрольно-пропускной пункт с целью проникновения на территорию военного городка и совершения террористических актов.

По сигналу тревоги подразделение противодействия терроризму выдвинулось в указанный район и совместно с суточным нарядом оцепили местность. Для оценки тактической обстановки и сил условного противника военнослужащие подразделения противодействия терроризму использовали беспилотный летательный аппарат. В ходе занятия военнослужащие отработали действия по блокированию возможных путей отхода условного противника и уничтожили их огнем из штатного вооружения.

В целях максимального приближения к реальной боевой обстановке было израсходовано около 2000 холостых боеприпасов и имитационных средств.

Занятие по противодействию терроризму носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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