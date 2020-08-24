24.08.2020 (20:43)

Российские военнослужащие в Приднестровье завершили состязание среди специалистов ремонтников

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошёл заключительный этап конкурса среди специалистов ремонтного подразделения.

Заключительный этап конкурса прошёл на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, где специалисты ремонтного подразделения в составе экипажей состязались в выполнении нормативов по специальной подготовке.

В ходе конкурса специалистам необходимо было выполнить полное развертывание мастерской МТО-АТ-М1 и рабочих постов согласно схеме размещения, мастерской на местности. В завершении конкурса экипаж отработал действия по перемещению агрегата (мост) на точность. Выполнение данного упражнения усложнялось тем, что с момента поднятия моста кран-стрелой и до его полной установки на подставку на агрегат ставился стакан с наполненной водой, который необходимо было не уронить и не расплескать до завершения операции. В случае проливания или опрокидывания стакана с водой судьи начисляли штрафное время.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице