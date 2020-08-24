24.08.2020 (20:43)
Российские военнослужащие в Приднестровье завершили состязание среди специалистов ремонтников
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошёл заключительный этап конкурса среди специалистов ремонтного подразделения.
Заключительный этап конкурса прошёл на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ, где специалисты ремонтного подразделения в составе экипажей состязались в выполнении нормативов по специальной подготовке.
В ходе конкурса специалистам необходимо было выполнить полное развертывание мастерской МТО-АТ-М1 и рабочих постов согласно схеме размещения, мастерской на местности. В завершении конкурса экипаж отработал действия по перемещению агрегата (мост) на точность. Выполнение данного упражнения усложнялось тем, что с момента поднятия моста кран-стрелой и до его полной установки на подставку на агрегат ставился стакан с наполненной водой, который необходимо было не уронить и не расплескать до завершения операции. В случае проливания или опрокидывания стакана с водой судьи начисляли штрафное время.