24.08.2020 (20:32)

Заместитель главнокомандующего ВМФ России провел рабочую встречу с командованием ВМС Азербайджанской Республики

В штабе военно-морской базы «Пута» состоялась рабочая встреча заместителя главнокомандующего Военно-Морским Флотом России вице-адмирала Владимира Касатонова с командованием ВМС Азербайджанской Республики.

В ходе мероприятия участники встречи обсудили перспективы военно-морского сотрудничества стран прикаспийского региона, организационные вопросы предстоящих соревнований и других совместных военно-морских мероприятий Российской Федерации и Азербайджанской Республики.

В завершении мероприятия вице-адмирал Владимир Касатонов сделал запись в книге почетных гостей военно-морской базы «Пута». Участники встречи обменялись памятными сувенирами.

Заместитель главнокомандующего ВМФ России прибыл в столицу Азербайджанской Республики для участия в церемонии открытия международного конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2020», которая состоится 25 августа.

В этом году в состязаниях примут участие две команды: Российскую Федерацию представит малый артиллерийский корабль «Махачкала» Каспийской флотилии, команда Азербайджанской Республики выступит на патрульном корабле «G-122».

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