24.08.2020 (20:20)

На конкурсе «Авиадартс-2020» стартовала летная программа

В рамках Международного конкурса «Авиадартс-2020» на аэродроме Дягилево под Рязанью стартовала летная программа соревнований.

В ходе первого летного дня авиационные экипажи выполняли задачи воздушной навигации и техники пилотирования. В частности, во время выполнения полетных заданий конкурсантам предстояло пройти через контрольные точки по маршруту строго в установленное до секунд время, а также выполнить комплекс фигур пилотажа в составе пары, например, «вираж», «горка», «петля Нестерова» и другие.

Международная судейская коллегия оценивала точность выдерживания всех параметров полета, строя, а также качество выполнения всех элементов.

В завершении судьи оценивали качество и точность посадки экипажей на взлетно-посадочной полосе.

Накануне в Рязани стартовал самый зрелищный конкурс Армейских международных игр «Авиадартс-2020». Входе конкурса летчики будут соревноваться в следующих зачетных дисциплинах: физическая подготовка (нормативы на ловкость, скорость, силу и координацию), воздушная разведка (обнаружение целей в заданном квадрате с указанием координат), навигация (прохождение контрольных точек в заданное время), техника пилотирования (выполнение комплекса фигур пилотажа в составе пары), боевое применение по наземным целям (бомбометание, пуски ракет и стрельба из пушек по назначенным мишеням).

В соревнованиях принимают участие более 40 экипажей. Каждая команда выступает на своей авиационной технике. (Задействованы самолеты: Су-35с, Су-30см, Су-25 различной модификации, Як-130; вертолеты: Ка-52, Ми-28н, Ми-24, Ми-8 различной модификации). Зачет будет проводиться в 4 номинациях по родам авиации: истребительная авиация, штурмовая авиация, армейская авиация на боевых и армейская авиация на транспортно-боевых вертолетах.

На полигоне Дубровичи в Рязанской области для проведения всеармейского этапа конкурса будет представлено около 60 уникальных наземных целей. На территории полигона сформирована мишенная обстановка из 12 типов целей, включающих тактические, стрелковые, бомбардировочные и радиолокационные мишени. Для участников соревнований будут представлены такие мишени, как аэродром со стоянкой авиационной техники и дежурной парой самолетов на взлете, зенитные ракетные комплексы на стартовых позициях, танковая рота на марше, мотопехотная рота в районе развернутого командного пункта, комплекс макетов автомобильной техники, объекты инфраструктуры и многие другие.

Конкурс продлится до 5 сентября с.г.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице