Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

24.08.2020 (20:05)

На полигоне Балтийского флота «Хмелевка» победой команд Российской Федерации завершился первый этап международного конкурса «Морской десант-2020»

Новый рекорд прохождения трассы установили морские пехотинцы Балтийского флота с результатом 9 минут 21 секунда. Предыдущий рекорд - 9 минут 50 секунд - в рамках аналогичного этапа был установлен в 2019 году отделением Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Второе место с результатом 9 минут 26 секунд заняли морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Третье место досталось команде Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (9 минут 47 секунд), четвертое – команда Северного флота с результатом в 10 минут 56 секунд.

Команда Таджикистана участвовала в конкурсе впервые и преодолела трассу с результатом в 15 минут 57 секунд, что является достойным результатом для военнослужащих республики Таджикистан.

Первый этап «Полосы препятствий» конкурса проводился для определения рейтинга среди отделений морской пехоты. По условиям конкурса, военнослужащие команд в составе отделений в полном обмундировании со штатным оружием преодолевали специализированную полосу длиной в 1200 метров, на которой были установлены 19 препятствий.  

26 августа состоится второй этап конкурса – «Тропа выживания», где участники состязаний покажут не только свою физическую подготовку, но и умение вести огонь из стрелкового оружия.

Международный конкурс «Морской десант» проходит в рамках Армейских международных игр – 2020 на полигоне «Хмелевка» Балтийского флота с 23 августа по 5 сентября. В нём принимают участие команды морских пехотинцев России и военнослужащих республики Таджикистан.

Вход для зрителей на всеармейский конкурс – свободный.

Объединенный пресс-центр АрМИ-2020
Новости по теме:
В Калининградской области состоится церемония открытия международного конкурса «Морской десант-2020»
Военнослужащие республики Таджикистан прибыли на Балтийский флот для участия в международном конкурсе «Морской десант»
Сборная ВМФ России проходит подготовку к участию в заключительном этапе международного конкурса «Морской десант-2020»
В Калининградской области завершился финальный этап конкурса "Морской десант-2020"

Метки:
АрМИ , Морской десант
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false