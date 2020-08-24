24.08.2020 (20:05)

На полигоне Балтийского флота «Хмелевка» победой команд Российской Федерации завершился первый этап международного конкурса «Морской десант-2020»

Новый рекорд прохождения трассы установили морские пехотинцы Балтийского флота с результатом 9 минут 21 секунда. Предыдущий рекорд - 9 минут 50 секунд - в рамках аналогичного этапа был установлен в 2019 году отделением Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Второе место с результатом 9 минут 26 секунд заняли морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Третье место досталось команде Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (9 минут 47 секунд), четвертое – команда Северного флота с результатом в 10 минут 56 секунд.

Команда Таджикистана участвовала в конкурсе впервые и преодолела трассу с результатом в 15 минут 57 секунд, что является достойным результатом для военнослужащих республики Таджикистан.

Первый этап «Полосы препятствий» конкурса проводился для определения рейтинга среди отделений морской пехоты. По условиям конкурса, военнослужащие команд в составе отделений в полном обмундировании со штатным оружием преодолевали специализированную полосу длиной в 1200 метров, на которой были установлены 19 препятствий.

26 августа состоится второй этап конкурса – «Тропа выживания», где участники состязаний покажут не только свою физическую подготовку, но и умение вести огонь из стрелкового оружия.

Международный конкурс «Морской десант» проходит в рамках Армейских международных игр – 2020 на полигоне «Хмелевка» Балтийского флота с 23 августа по 5 сентября. В нём принимают участие команды морских пехотинцев России и военнослужащих республики Таджикистан.

Вход для зрителей на всеармейский конкурс – свободный.

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