24.08.2020 (17:05)
Более 2 тыс. гостей смогли отведать блюда национальной кухни 6 стран мира в рамках конкурса АрМИ-2020 «Полевая кухня»
Более 2 тыс. гостей смогли отведать блюда национальной кухни 6 стран мира, принимающих участие в конкурсе Армейских международных играх-2020 «Полевая кухня» на полигоне Алабино Западного военного округа.
Военные повара и пекари Российской Федерации, Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана провели мастер-классы для гостей и участников и приготовили более 100 блюд национальной кухни стран-участниц.
Уже завтра стартует самые вкусные этапы конкурса в ходе которых военнослужащие всех стран будут соревноваться в приготовлении различных блюд и выпечке хлебобулочных изделий.
Все участники конкурса будут соревноваться на полевых технических средствах российского производства ПХБ-04, КП-130, ПП-40, КП-20.
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