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24.08.2020 (17:05)

Более 2 тыс. гостей смогли отведать блюда национальной кухни 6 стран мира в рамках конкурса АрМИ-2020 «Полевая кухня»

Более 2 тыс. гостей смогли отведать блюда национальной кухни 6 стран мира, принимающих участие в конкурсе Армейских международных играх-2020 «Полевая кухня» на полигоне Алабино Западного военного округа.

Военные повара и пекари Российской Федерации, Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Узбекистана провели мастер-классы для гостей и участников и приготовили более 100 блюд национальной кухни стран-участниц.

Уже завтра стартует самые вкусные этапы конкурса в ходе которых военнослужащие всех стран будут соревноваться в приготовлении различных блюд и выпечке хлебобулочных изделий.

Все участники конкурса будут соревноваться на полевых технических средствах российского производства ПХБ-04, КП-130, ПП-40, КП-20.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Полевая кухня , АрМИ
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