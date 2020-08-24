24.08.2020 (17:20)

В парке «Патриот» прошла торжественная церемония открытия международного этапа конкурса подразделений военной полиции «Страж порядка»

На территории КВЦ парка «Патриот» прошла торжественная церемония открытия международного этапа конкурса «Страж порядка».

На церемонии были представлены сборные команды военной полиции Республики Армениия, Исламской Республики Иран и Российской Федерации, участвующие в конкурсе в этом году.

С приветственным словом перед участниками выступил начальник Главного управления военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник С.В.Кураленко.

«Убежден, что все участники достойно пройдут испытания, подтвердят свой высокий профессионализм, а проведение соревнований станет важным вкладом в укрепление обороноспособности наших стран», - сказал Сергей Кураленко.

Также приветственные слова и пожелания участникам соревнований сказали руководитель команды военной полиции Вооруженных Сил Республики Армения полковник Пилипосян Корюн Давидович и руководитель команды военной полиции Вооруженных Сил Исламской Республики Иран полковник Раисали Хатами.

Зрители увидели динамичные видеоролики с подготовкой команд-участниц, а также выступление почетного караула, который продемонстрировал строевые приемы с оружием.

Международный этап конкурса «Страж порядка» пройдёт с 24 по 31 августа на территории парка «Патриот», полигоне «Алабино», а также в подмосковном поселке Калининец.

Соревнования пройдут в четыре этапа.На первом этапе полицейские будут состязаться в мастерстве стрельбы, на втором этапе преодолеют полосу препятствий из 7 элементов, на третьем выполнят нормативы по РХБЗ, огневой подготовке – снаряжение магазина патронами и сборку автомата, медицинской подготовке – наложение кровоостанавливающего жгута и метание гранаты на точность, на четвертом этапе, который называется «командный», команды проходят еще одну полосу препятствий с 56 элементами.

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