24.08.2020 (17:12)
На автодроме в Узбекистане прошла репетиция открытия международного конкурса «Дорожный патруль»
Сегодня на автодроме общевойскового полигона Кокандский Минобороны Республики Узбекистан состоялась репетиция открытия конкурса «Дорожный патруль» Армейских международных игр – 2020.
Тренировка церемонии началась с покомандного построения и прохождения торжественным маршем, затем представители Вооруженных сил Республики Узбекистан провели тренировочный показ своего выступления.
Торжественное открытие конкурса состоится 25 августа на полигоне вблизи города Коканд.
В конкурсе «Дорожный патруль» будут состязаться представители военной автоинспекции трех стран мира: России, Белоруссии и Узбекистана. Наиболее зрелищные мероприятия конкурса будут проводиться в период с 25 августа по 2 сентября.
Международные состязания военных автоинспекторов впервые пройдут на автодроме общевойскового полигона расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан, в 2019 году он проводился на территории Исламской Республики Иран.
Подготовка к соревнованиям проводится с использованием техники и вооружения страны-соорганизатора международного этапа конкурса.
Минобороны Республики Узбекистан предоставила командам вооружение, технику и организовала всестороннее обеспечение проводимых мероприятий.