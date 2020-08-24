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24.08.2020 (17:12)

На автодроме в Узбекистане прошла репетиция открытия международного конкурса «Дорожный патруль»

Сегодня на автодроме общевойскового полигона Кокандский Минобороны Республики Узбекистан состоялась репетиция открытия конкурса «Дорожный патруль» Армейских международных игр – 2020.

Тренировка церемонии началась с покомандного построения и прохождения торжественным маршем, затем представители Вооруженных сил Республики Узбекистан провели тренировочный показ своего выступления.

Торжественное открытие конкурса состоится 25 августа на полигоне вблизи города Коканд.

В конкурсе «Дорожный патруль» будут состязаться представители военной автоинспекции трех стран мира: России, Белоруссии и Узбекистана. Наиболее зрелищные мероприятия конкурса будут проводиться в период с 25 августа по 2 сентября.

Международные состязания военных автоинспекторов впервые пройдут на автодроме общевойскового полигона расположенного недалеко от города Коканд Республики Узбекистан, в 2019 году он проводился на территории Исламской Республики Иран.

Подготовка к соревнованиям проводится с использованием техники и вооружения страны-соорганизатора международного этапа конкурса.

Минобороны Республики Узбекистан предоставила командам вооружение, технику и организовала всестороннее обеспечение проводимых мероприятий.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ , Дорожный патруль
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