24.08.2020 (18:00)

В рамках научно-деловой программы форума «Армия-2020» специалисты обсудили актуальные вопросы построения современных мобильных узлов связи

Сегодня в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2020» проведен круглый стол на тему: «Актуальные вопросы построения современных мобильных узлов связи».

В ходе круглого стола с докладами выступили профессор кафедры Военной академии связи имени маршала Советского Союза С.М. Буденного Сергей Падишин, начальник отдела ФГБУ «16 ЦНИИ» Минобороны России подполковник Евгений Фотин, начальник лаборатории ФГБУ «16 ЦНИИ» Минобороны России майор Николай Кель.

По окончании работы круглого стола были сформированы основные актуальные вопросы построения современных мобильных узлов связи.

Организатор круглого стола – Главное управление Связи Вооруженных Сил Российской Федерации.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2020» проводятся в период с 23 по 28 августа 2020 года на базе ведущей выставочной площадки Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Научно-деловая программа форума включает в себя широкий спектр мероприятий, направленных на обсуждение и разрешение наиболее актуальных проблем инновационного развития российского оборонно-промышленного комплекса, а также других ключевых вопросов.

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