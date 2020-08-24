24.08.2020 (19:59)

На полигоне «Брестский» подразделения специального назначения из России и Беларуси приступили к состязаниям в рамках международного конкурса «Полярная звезда»

В ходе первого этапа, армейского международного конкурса «Полярная звезда», проводимого в Республике Беларусь, в течение 5 дней судьи оценят готовность военнослужащих групп специального назначения к выполнению учебно-боевых задач.

В первый день соревнований все участники успешно отработали ряд упражнений, среди которых «Штурм здания», «В засаде» и «Снайпер», при этом российские десантники улучшили в три раза свои показатели прошлого года.

Во время штурма объекта, спецназовцы условно освободили заложников и провели зачистку здания. После освобождения заложников, участники перешли к выполнению второго упражнения «В засаде».

По условиям задания, при перемещении на автомобиле группа, попав «в засаду», покинула автомобиль и поразила 10 появляющихся мишеней на дальности от 200 до 400 метров.

На протяжении первого этапа участникам соревнований предстоит выполнить индивидуальные и групповые упражнения. В ходе индивидуальной подготовки, проверяются практически выполнение военнослужащими нормативов и упражнений стрельб, согласно их воинских специальностей.

В ходе выполнения групповых упражнений, проверяется слаженность группы при выполнении учебно-боевых задач при десантировании на управляемых парашютных системах типа «Крыло» на точность, штурме здания, ведение рукопашной схватки без оружия.

Международный этап конкурса «Полярная звезда» проходит на территории Республики Беларусь в период с 23 августа по 5 сентября с.г. Российскую Федерацию на конкурсе представляют десантники гвардейского соединения ВДВ из Подмосковья.

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