24.08.2020 (17:55)

На площадке международного конкурса «Безопасная среда» развернут мобильный пункт отбора на военную службу

Военнослужащие девяти стран (Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Беларусь, Республики Армения, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Узбекистан, Лаосской Народно-Демократической Республику, Королевства Камбоджа, Республики Мозамбик) посетили мобильный пункт отбора на военную службу.

Представители иностранных государств заинтересовались опытом и методикой работы российского мобильного пункта отбора на военную службу по контракту. В первый соревновательный день его посетителями стали более 500 человек. Свыше 40 граждан России заинтересовались предложенными должностями, а 10 из них написали заявление о поступлении на службу.

Инструкторы пункта отбора проконсультировали гостей конкурса «Безопасная среда» о вакантных должностях, географии мест для прохождения военной службы по контракту, социальных льготах и гарантиях, предоставляемых военнослужащим по контракту и членам их семей, о возможности карьерного роста и особенностях прохождения военной службы по контракту в различных родах и видах войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Международный конкурс «Безопасная среда-2020» продлится на полигоне Песочное до 29 августа, все это время будет работать и пункт отбора по контракту.

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