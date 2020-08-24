24.08.2020 (19:47)

На форуме «АРМИЯ-2020» дан старт Международной научно-практической конференции «Военное право и современные информационные технологии правового обеспечения в сфере национальной безопасности и военно-технического сотрудничества»

В рамках проведения научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» 24 августа директор Правового департамента Минобороны России Олег Безбабанов дал старт работе Международной научно-практической конференции «Военное право и современные информационные технологии правового обеспечения в сфере национальной безопасности и военно-технического сотрудничества».

Научные дискуссии первого дня были посвящены информационному праву, информационным технологиям и правовой информатизации. Участники поделились опытом по созданию и внедрению цифровых платформ в деятельности юристов.

В данном мероприятии приняли участие руководители юридических служб федеральных органов исполнительной власти «силового блока» Российской Федерации, представители Генеральной Ассамблеи ОДКБ, Главной военной прокуратуры, Минэкономразвития России, а также известные ученые и ведущие специалисты научно-исследовательских организаций.

Второй день планируется посвятить обсуждению актуальных вопросов военного права и военно-технического сотрудничества.

Организатором данного мероприятия выступают Правовой департамент Министерства обороны Российской Федерации, АО «Рособоронэкспорт» и Институт государства и права Российской академии наук.

СПРАВОЧНО:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» проводятся в период с 23 по 28 августа 2020 года на базе ведущей выставочной площадки Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Научно-деловая программа форума включает в себя широкий спектр мероприятий, направленных на обсуждение и разрешение наиболее актуальных проблем инновационного развития российского оборонно-промышленного комплекса, а также других ключевых вопросов.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице