24.08.2020 (17:44)

Военнослужащим из Абхазии, Армении и Узбекистана – участникам конкурса «Мастер-оружейник» показали достопримечательности Пензы

Военнослужащим из Абхазии, Армении и Узбекистана, участвующим в конкурсе VI Армейских международных игр - 2020 «Мастер-оружейник» в Пензенской области, показали достопримечательные места столицы региона – города Пензы.

Представители трех стран посетили областную филармонию, где специально для них была организована концертная программа. После чего гостям провели экскурсию по центру города. Памятные фотографии военнослужащие сделали у скульптурной композиции «Первопоселенец», посвященной основателям и первым жителям этого города, Спасского собора и других культурных и исторических объектов.

Конкурс АрМИ-2020 «Мастер-оружейник» стартовал в регионе 23 августа. По итогам первого этапа соревнований лидируют команды России, Узбекистана и Армении, соответственно. Также в конкурсе принимают участие команды Абхазии, Ирана, Лаоса, Конго и Камбоджа. Соревнования продлятся до 31 августа.

Второй этап «Ремонт 23-мм зенитной установки ЗУ-23» пройдет 25 августа. Третий этап «Соревнования по ремонту 122-мм реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» - 27 августа. Четвертый этап «Оружейный биатлон (эстафета) по ремонту стрелкового оружия» спланирован на 29 августа. В заключительный день соревнований будет проведена комплексная эстафета.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и организаторов соревнования, зрители на конкурс допускаются после прохождения термометрии и дезинфекции. На трибунах обеспечена социальная дистанция. Все гости мероприятия ходят в медицинских масках.

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